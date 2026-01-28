 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bilendi - Bilendi Discuss : quand l’IA réinvente les standards de la recherche internationale.
information fournie par Boursorama CP 28/01/2026 à 17:45

Communiqué de presse BILENDI


Bilendi Discuss : quand l’IA réinvente les standards de la recherche internationale


Bilendi, leader des solutions technologiques, de données et d’IA pour le secteur des études, dévoile aujourd'hui une évolution majeure de Bilendi Discuss, sa plateforme de recherche conçue autour de l'IA et propulsée par BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence).


Avec cette nouvelle version, Bilendi Discuss s'impose comme la première plateforme d'IA totalement intégrée, couvrant l'intégralité du cycle de recherche, capable de piloter, d’analyser et de restituer des projets de recherche multi-pays au sein d'un seul flux de travail fluide. Ce qui nécessitait autrefois des semaines de coordination, de traduction et de synthèse manuelle peut désormais être réalisé en quelques jours - et parfois même en quelques heures - à partir d'une question unique et d'une interface centralisée.

Valeurs associées

BILENDI
15,600 EUR Euronext Paris -1,58%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank