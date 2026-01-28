Communiqué de presse BILENDI





Bilendi Discuss : quand l’IA réinvente les standards de la recherche internationale





Bilendi, leader des solutions technologiques, de données et d’IA pour le secteur des études, dévoile aujourd'hui une évolution majeure de Bilendi Discuss, sa plateforme de recherche conçue autour de l'IA et propulsée par BARI (Bilendi Artificial Research Intelligence).





Avec cette nouvelle version, Bilendi Discuss s'impose comme la première plateforme d'IA totalement intégrée, couvrant l'intégralité du cycle de recherche, capable de piloter, d’analyser et de restituer des projets de recherche multi-pays au sein d'un seul flux de travail fluide. Ce qui nécessitait autrefois des semaines de coordination, de traduction et de synthèse manuelle peut désormais être réalisé en quelques jours - et parfois même en quelques heures - à partir d'une question unique et d'une interface centralisée.