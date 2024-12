Bilendi : Bilendi annonce l’acquisition de Netquest, leader des technologies et des données pour les études de marché en Ibérie et en Amérique latine

Paris, le 17 décembre 2024 – Bilendi, l’un des leaders européens des technologies, des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition auprès de NielsenIQ - GfK de Netquest, leader des technologies et des données pour le secteur des études de marché en Ibérie et en Amérique latine. Cela marque une nouvelle étape majeure dans le développement du Groupe, après les acquisitions réussies de Respondi et de Discussnow en 2021 et de Tandemz en 2024.

L’acquisition de Netquest est la plus importante jamais réalisée par le Groupe. Cette opération stratégique permet à Bilendi d’étendre sa présence internationale à de nouvelles zones géographiques (péninsule ibérique et Amérique Latine), d’enrichir ses offres et de renforcer ses technologies propriétaires, et de créer une des leaders mondiaux dans son secteur.



Marc Bidou, Président-directeur Général de Bilendi, déclare : « Le rapprochement avec Netquest, marque une étape clé dans notre ambition de bâtir un acteur global de référence. Netquest est le leader et l’acteur de référence en Ibérie et Amérique Latine. La réputation des équipes Netquest, de ses panels, et de ses technologies est une des clés de son succès. Nous sommes heureux d’accueillir les équipes de Netquest dans le groupe Bilendi, avec qui nous partageons les mêmes valeurs de qualité et d’innovation. ».