Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bilendi: baisse d'un quart du RNPG ajusté en 2023 information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - Bilendi publie pour l'année 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) ajusté en baisse de 25,1% à 3,6 millions d'euros et un EBITDA en repli de 11,2% à 11,4 millions, représentant 18,2% du chiffre d'affaires contre 20,9% en 2022.



Après deux années 2021 et 2022 records, le chiffre d'affaires de la société de technologies et données pour les études s'est accru de 2% à 62,7 millions d'euros (+2,7% à taux de change constant), avec des progressions de 1,2% à l'international et de 5,2% en France.



'Relativement confiant dans sa capacité à continuer de générer de la croissance accompagnée d'une rentabilité soutenue en 2024', Bilendi confirme ses objectifs à l'horizon 2026 d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros et d'un EBITDA de 20 à 25% du CA.





Valeurs associées BILENDI Euronext Paris +6.83%