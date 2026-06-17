Communiqué de presse BILENDI



Bilendi annonce l’initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate



Recommandation Achat



Objectif de cours de 26,40 €, faisant ressortir un potentiel de hausse de +59,9%



Bilendi annonce aujourd’hui l'initiation de couverture de son titre par Euroland Corporate. Le suivi du titre Bilendi a été initié avec une étude intitulée « Le tournant de l’IA » intégrant une recommandation à l’achat, avec un objectif de cours de 26,40€



Cette initiation de couverture vient renforcer la visibilité de Bilendi auprès des investisseurs institutionnels et individuels. Pour rappel, le titre Bilendi est également suivi par TPICAP Midcap et Portzamparc (Groupe BNP Paribas).