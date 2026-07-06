BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE S1 2026

VAZIVA publie le bilan semestriel de son contrat de liquidité confié à Invest Securities au titre du 1er semestre 2026. Au 30 juin 2026, les moyens disponibles sur le compte de liquidité s’élevaient à 7 263 titres VAZIVA et 37 807,11 € en espèces.



Sur la période, le contrat de liquidité a donné lieu à l’achat de 5 054 actions, dans le cadre de 93 transactions, pour un montant total de 173 128,20 €. En parallèle, 1 739 actions ont été vendues, au travers de 59 transactions, pour un montant de 63 102,60 €.



À titre de comparaison, au 15 avril 2026, le compte de liquidité comprenait 3 948 titres VAZIVA et 47 832,71 €. Lors de la mise en œuvre du contrat, les moyens initiaux s’établissaient à 15 800 titres VAZIVA et 100 000 €. VAZIVA précise également qu’un virement de 100 000 € a été réalisé le 18 mai 2026 et qu’aucun intérêt n’a été comptabilisé sur la période.



La prochaine publication financière de VAZIVA, consacrée au chiffre d’affaires du 1er semestre 2026, est prévue le mercredi 22 juillet 2026 après Bourse.