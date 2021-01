Bilan semestriel du contrat de liquidité





Sophia Antipolis, France - Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Median Technologies (FR0011049824 - ALMDT FP) confié à Louis Capital Markets|Midcap Partners, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2020 :

? 35 698 titres

? 79 709,31 Euros en espèce

Au cours du second semestre 2020, il a été négocié un total de :



ACHAT 180 188 titres 1 271 243,68 EUR 540 transactions

VENTE 177 008 titres 1 276 566,46 EUR 461 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

? 32 518 titres

? 77 124,37 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 04/05/2020, les moyens suivants ont été mis à disposition :

? 4 404 titres

? 173 829,64 Euros en espèce

Le tableau journalier de transactions est donné en annexe de ce communiqué.

Par ailleurs, veuillez noter que dans le cadre de l'acquisition de Louis Capital Markets|Midcap Partners par le groupe TPICAP Plc, le contrat de liquidité auparavant détenu par Louis Capital Markets UK, LLP a été automatiquement transféré le 31/12/2020 à TP ICAP (EUROPE), entité française du groupe TPICAP, autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).