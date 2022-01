Informations Réglementées

Montrouge, France, le 21 janvier (22 h 30 CET) 2022

Bilan semestriel du contrat de liquidité DBV Technologies avec ODDO BHF

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq : DBVT), société biopharmaceutique française, publie aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec ODDO BHF.

A la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

153 631 titres DBV Technologies ;

175 542,33 euros.

Lors de la mise en place du contrat en juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

24 313 titres DBV Technologies ;

682 454,94 euros.

Le nombre de transactions exécutées sur le 2 ème semestre 2021 est :

Achats : 1 206 transactions

Ventes : 1 065 transactions

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

455 657 titres et 3 256 011,54 euros à l’achat

379 901 titres et 2 951 075,39 euros à la vente

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, la méthode de DBV pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Summit, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Contact avec les investisseurs

Anne Pollak

DBV Technologies

+1 857-529-2363

anne.pollak@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

+1 646-842-2393

angela.marcucci@dbv-technologies.com

