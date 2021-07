Bilan semestriel du contrat de liquidité au 30 juin 2021

Dans le cadre du contrat de liquidité opéré par Rothschild Martin Maurel, Albioma annonce

que les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date 30 juin 2021 :

? 0 action ;

? 3 027 093 euros.

Les informations détaillées relatives au nombre de transactions exécutées à l'achat et à la

vente et au volume échangé à l'achat et à la vente au cours du semestre écoulé sont

disponibles sur le site Internet de la Société, www.albioma.com.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2020, les moyens

suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 action ;

- 3 042 035 euros.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre de l'exercice 2021,

le 28 juillet 2021 (après bourse).