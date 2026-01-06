 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
information fournie par Boursorama CP 06/01/2026 à 18:05

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LEPERMISLIBRE (FR001400F2Z1 – ALLPL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:

- 128.695 titres
- 3,691.93 Euros en espèce

Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT :
- 402.140 titres
- 38,818.89 EUR
- 665 transactions

VENTE :
- 367,417 titres
- 38,555.86 EUR
- 502 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 93,972 titres
- 5,275.34 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/02/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titres
- 200,000.00 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Valeurs associées

LEPERMISLIBRE
0,0800 EUR Euronext Paris -6,43%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank