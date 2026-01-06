BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LEPERMISLIBRE (FR001400F2Z1 – ALLPL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:



- 128.695 titres

- 3,691.93 Euros en espèce



Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT :

- 402.140 titres

- 38,818.89 EUR

- 665 transactions



VENTE :

- 367,417 titres

- 38,555.86 EUR

- 502 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 93,972 titres

- 5,275.34 Euros en espèce



Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/02/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

- 0 titres

- 200,000.00 Euros en espèce



TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).