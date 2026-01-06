BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société LEPERMISLIBRE (FR001400F2Z1 – ALLPL FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31/12/2025:
- 128.695 titres
- 3,691.93 Euros en espèce
Au cours du second semestre 2025, il a été négocié un total de :
ACHAT :
- 402.140 titres
- 38,818.89 EUR
- 665 transactions
VENTE :
- 367,417 titres
- 38,555.86 EUR
- 502 transactions
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- 93,972 titres
- 5,275.34 Euros en espèce
Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/02/2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :
- 0 titres
- 200,000.00 Euros en espèce
TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
