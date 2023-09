Bilan : l'Inde met le prix du riz sous tension

(AOF) - Le cours des 100 livres de riz a progressé de plus de 8% en août à 16,79 dollars, soutenu par les restrictions aux exportations imposées par l’Inde, le principal exportateur mondial. Après avoir ordonné en juillet l'arrêt des expéditions de riz blanc non basmati, New Delhi a introduit la semaine dernière un prix plancher pour les exportations de riz basmati. Certains négociants classaient le riz blanc non basmati comme du basmati afin d'éviter les restrictions à l'exportation.