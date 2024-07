Bilan hebdomadaire négatif pour la devise américaine

(AOF) - Le ralentissement plus important que prévu de l’inflation américaine a pesé sur le dollar la semaine dernière. La devise américaine a cédé un peu moins de 1% à 1,0894 euro. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en juin en rythme annuel aux Etats-Unis, ralentissant par rapport à mai (3,3%) et ressortant sous le consensus de 3,1%. Même constat pour l’inflation, hors énergie et alimentation, qui est ressortie à 3,3%. Elle était attendue à 3,4%, comme en mai.

Ces données ont " fourni la preuve la plus convaincante à ce jour que l'inflation continue de ralentir, et a encouragé les acteurs du marché des taux américains à envisager une réduction plus agressive des taux de la Fed au cours de l'année à venir ", explique MUFG.

Rassurés par cette statistique, les marchés attribuent désormais une probabilité de près de 90% à un assouplissement monétaire de la Fed en septembre. La probabilité d'un statu quo en juillet dépasse les 93%. Selon Commerzbank, le marché prévoit désormais 2,5 baisses des taux de 25 points de base cette année.

Plus important, le spécialiste ajoute : "En outre, on s'attend désormais à ce que le taux directeur soit abaissé au-delà de 2024. La probabilité plus élevée d'une baisse des taux en 2024 est donc considérée non seulement comme un ajustement du calendrier, mais aussi comme la première étape vers un niveau de taux d'intérêt structurellement plus bas. C'est ce qui a influencé le marché des changes hier ".