Bilan hebdomadaire des actions américaines : Techno-Angst !

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Le graphique est mis à jour)

10 novembre - ** Le S&P 500 .SPX rompt une série de trois semaines de gains et recule de 1,6%, les craintes concernant les valorisations tendues des valeurs technologiques et l'économie réduisant l'appétit pour le risque .N

** Le Dow Jones chute de 1,2%, tandis que le Nasdaq Composite chute de 3% pour sa pire semaine depuis le début du mois d'avril ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR a baissé pour terminer autour de 4,09%. Les rendements ont baissé jeudi en raison des inquiétudes concernant l'affaiblissement du marché du travail américain , ainsi que du malaise concernant la fermeture du gouvernement et la légalité des droits de douane du Président Trump US/

** Au final, seule une minorité de secteurs a été perturbée: La technologie est la plus agitée, tandis que les valeurs défensives font preuve de sang-froid ** La technologie .SPLRCT perd 4,2%. Palantir PLTR.O , la coqueluche de l'IA, glisse de son sommet après que les résultats trimestriels aient dépassé les attentes de Wall Street; l'investisseur "Big Short" Michael Burry révèle des paris baissiers contre PLTR et Nvidia NVDA.O . Le fabricant de serveurs d'IA Super Micro SMCI.O chute de 23 % sur la semaine après avoir raté ses résultats trimestriels en raison de retards de livraison de GPU Qualcomm QCOM.O chute malgré des prévisions trimestrielles optimistes, l'activité de Samsung 005930.KS , potentiellement plus petite , pesant sur la balance

L'indice des semi-conducteurs .SOX perd près de 4% ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD perd 1,5%. DoorDash DASH.O plonge après avoir manqué le bénéfice du 3ème trimestre sur des coûts croissants, un nouveau plan d'investissement inquiète les investisseurs Tesla TSLA.O en baisse; les actionnaires approuvent le plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars du directeur général Elon Musk Bien qu'Amazon.com AMZN.O bondisse le lundi après un accord de 38 milliards de dollars d'AWS avec OpenAI. AMZN réalise un gain hebdomadaire fractionnaire Et McDonald's MCD.N augmente légèrement après que les ventes globales du troisième trimestre aient battu , aidées par des offres de repas à valeur ajoutée ** Consommation de base< .SPLRCS> en hausse de 0,8%. Le fabricant de Tylenol Kenvue KVUE.N bondit suite à un accord de rachat de près de 49 milliards de dollars du fabricant de mouchoirs Kleenex Kimberly-Clark KMB.O , mais KMB s'effondre ** L'optimisme des investisseurs diminue au cours de la dernière semaine - Enquête AAII

** La performance du SPX depuis le début de l'année: