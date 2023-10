Bilan hebdo : le zloty soutenu par les résultats des élections législatives

(AOF) - La devise polonaise a progressé de 1,9% à 0,2245 euro cette semaine après la victoire d’une coalition de partis pro-européens aux élections législatives. Le zloty s’est renforcé dans l'anticipation d'une amélioration des relations avec l'Union européenne. La réforme controversée de la justice par le parti conservateur, Droit et justice, précédemment au pouvoir, avait poussé Bruxelles à bloquer 35 milliards d’euros de fonds issus du plan de relance européen.

