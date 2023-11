Bilan hebdo : la Norges Bank pourrait de nouveau resserrer sa politique monétaire

(AOF) - Si le cycle de hausse des taux de la Fed et de la Banque d’Angleterre est probablement terminé, la Banque centrale norvégienne pourrait de nouveau augmenter les siens lors de sa réunion de décembre. Cette perspective a permis à la couronne norvégienne de gagner plus de 1% cette semaine à 0,0902 dollar. Si l’inflation a ralenti plus que prévu en septembre, le comité de politique monétaire de la Norges Bank s’inquiète de l’impact inflationniste du recul de plus de 11% de sa devise depuis le début 2023.

Il a prévenu que le taux directeur sera probablement relevé en décembre après avoir été maintenu à 4,25% le 2 novembre.