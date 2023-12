Bilan hebdo : la Banque de Norvège fait bande à part

(AOF) - Si cette semaine, la Fed, la BCE, la Banque d’Angleterre et la Banque nationale suisse n’ont pas modifié leur politique monétaire, la Norges Bank a créé la surprise en resserrant la sienne. Le principal taux directeur est passé de 4,25% à 4,50%. Cette hausse inattendue s’est traduite par une progression hebdomadaire de 2,8% de la devise norvégienne à 0,0875 euro. La Banque centrale norvégienne juge que l'inflation, qui s’est élevée à 4,8% en novembre, reste trop élevée et que le recul de la couronne cette année rend plus difficile la lutte contre la hausse des prix.