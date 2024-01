Bilan hebdo : l'uranium au plus haut depuis 2007

(AOF) - La livre de la matière première servant de combustible aux centrales nucléaires a terminé cette semaine à 106 dollars, un cours multiplié par plus de 2 en 1 an. Soutenu en 2023 par une forte demande en raison de l’accélération des investissements dans l’énergie nucléaire, le prix de l’uranium a bénéficié ces dernières semaines de restrictions en matière d'offre. Après ses concurrents, Cameco et Orano, le plus grand producteur d'uranium au monde, Kazatomprom a signalé des problèmes de production.

Il ne dispose pas de suffisamment d'acide sulfurique, un matériau essentiel à la production d'uranium.