Bilan hebdo : l’étau se resserre sur la Banque du Japon

(AOF) - La spéculation grandissante à propos du durcissement de la politique monétaire de la Banque du Japon dès sa réunion du 19 décembre a provoqué une hausse du yen. Au plus bas jeudi à 141,62 yens, le dollar était retombé sur son niveau de fin août. La progression de la devise japonaise a été alimentée par les déclarations du gouverneur de l’institution, Kazuo Ueda, selon lesquelles le pilotage de la politique monétaire "deviendra encore plus difficile en fin d'année et au début de l'année prochaine".

A contre-courant des autres grandes banques centrales, la Banque du Japon conserve une politique ultra-accommodante. Les marchés s'attendent même à ce que la BCE et la Fed réduise leurs taux.