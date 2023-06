Bilan hebdo : hausse inattendue des taux en Australie et au Canada

(AOF) - Le dollar australien et le dollar canadien ont gagné respectivement 1,6% et 0,8% à 0,6716 US dollar et 0,7509 US dollar la semaine dernière. Confrontées à une inflation, (hors alimentation et énergie) persistante, la Banque de réserve d'Australie et la Banque du Canada ont augmenté leur principal taux directeur de 25 points de base, à respectivement 4,10% et 4,75%.