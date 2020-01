BILAN ANNUEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE CONTRACTE AVEC LA SOCIETE TSAF

Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT à TSAF - Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2019 :



o Nombre d'actions : 2 750

o Solde en espèces du compte de liquidité : 61 000,99 €



Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :



o Nombre d'actions : 2 284

o Solde en espèces du compte de liquidité : 65 466,50 €.



Au cours du 2nd semestre 2019, il a été négocié un total de :





S2 2019 ACHAT VENTE

Nombre de transactions 45 38

Nombre d'actions 11 383 10 917

Montant en capitaux 139 690,57 € 135 225,06 €





A propos de WE.CONNECT

WE.CONNECT est un Groupe spécialisé dans :

o la conception et la fabrication d'accessoires et produits électroniques sous marques propres pour le grand public et les professionnels

o la distribution pour compte de tiers, de matériel informatique à la Grande Distribution et aux réseaux spécialisés

o l'assemblage de PC sur-mesure pour une clientèle d'institutionnels



WE.CONNECT compte 90 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 122 M€ en 2018, en progression de + 30,3% par rapport à 2017.

Le Groupe est coté sur Euronext Growth (anciennement Alternext) (code ISIN FR0013079092 - ALWEC).

Eligible PEA PME



Plus d'information sur www.connect-we.fr