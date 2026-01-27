 Aller au contenu principal
BILAN ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT
information fournie par Boursorama CP 27/01/2026 à 08:00

Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :
• 2 022 actions WE.CONNECT
• 96 023,91 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
• 1 823 actions WE.CONNECT
• 100 073,08 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :

S2 2025, ACHAT
Nombre de transactions : 98
Nombre d'actions : 10 204
Montant en capitaux : 209 699,84€

S2 2025, VENTE
Nombre de transactions : 95
Nombre d'actions : 10 005
Montant en capitaux : 205 650,67€

Valeurs associées

WE.CONNECT
23,500 EUR Euronext Paris 0,00%

