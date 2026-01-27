BILAN ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE WE.CONNECT

Au titre du contrat de liquidité confié par WE.CONNECT à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2025 :

• 2 022 actions WE.CONNECT

• 96 023,91 €



Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 1 823 actions WE.CONNECT

• 100 073,08 €



Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié par le contrat de liquidité :



S2 2025, ACHAT

Nombre de transactions : 98

Nombre d'actions : 10 204

Montant en capitaux : 209 699,84€



S2 2025, VENTE

Nombre de transactions : 95

Nombre d'actions : 10 005

Montant en capitaux : 205 650,67€