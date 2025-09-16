Bijoux de Rachida Dati: enquête ouverte pour "non-déclaration" à la HATVP

Rachida Dati à Paris le 3 septembre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La liste des démêlés judiciaires de Rachida Dati s'allonge: une enquête est ouverte visant la non-déclaration de bijoux de luxe par la candidate LR à la mairie de Paris, qui conteste toute irrégularité et attend déjà une date d'audience dans le dossier de corruption Renault-Nissan.

"L'enquête ouverte à la suite des signalements dénonçant l'éventuelle infraction de non-déclaration de bijoux" à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) "a été confiée à la brigade financière et anti-corruption (BFAC) de la police judiciaire de la préfecture de police", a indiqué mardi le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Contactés par l'AFP, les avocats de Mme Dati, Me Olivier Pardo, Olivier Baratelli et Basile Ader, n'ont pas donné suite.

La ministre de la Culture démissionnaire avait été mise en cause mi-avril par une enquête de Libération, affirmant qu'elle avait omis 420.000 euros de bijoux dans ses déclarations de patrimoine.

"J'ai rien à régulariser. Je n'ai jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Donc c'est pas aujourd'hui que ça va commencer", avait riposté la ministre début mai, précisant qu'elle comptait porter plainte de son côté pour diffamation.

Selon Libération, la dernière déclaration de Mme Dati, publiée par la HATVP en juin 2024, fait état d'un patrimoine de "quelque 5,6 millions d'euros sous forme de biens immobiliers en France et au Maroc, comptes courants, assurances-vie ou produits d'épargne".

Mais aucune mention de bijoux, alors que les responsables politiques sont tenus de les déclarer lorsque leur valeur individuelle dépasse les 10.000 euros.

Ces bijoux n'apparaissaient pas plus dans les nouvelles déclarations des membres du gouvernement rendues publiques le 11 juin.

La HATVP peut saisir la justice si elle décèle une intention frauduleuse ou une omission substantielle.

Les faits avaient été signalés à la justice à plusieurs reprises, notamment le 18 juin par le militant écologiste anticorruption de Grenoble Raymond Avrillier, ou le 26 juin par l'élu socialiste et sénateur parisien Rémi Féraud.

Le média en ligne Blast a ensuite annoncé que le montant des bijoux non déclarés atteignait en réalité 600.000 euros, un chiffre "farfelu" selon une réponse faite par la défense de Mme Dati au site d'information et citée par celui-ci.

- Multiples signalements -

Cette nouvelle enquête est une pierre de plus dans le jardin judiciaire de la figure de proue de la droite parisienne.

Montage créé le 22 juillet 2025 de Rachida Dati et de Carlos Ghosn ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Mi-juillet, deux juges d'instruction parisiennes ont renvoyé Rachida Dati devant le tribunal correctionnel de Paris, au côté de l'ex-patron de Renault-Nissan Carlos Ghosn, pour corruption et trafic d'influence.

Une première audience de procédure est prévue le 29 septembre pour fixer la date du procès. D'après deux sources proches du dossier qui s'étaient exprimées auprès de l'AFP en juillet, l'audience au fond pourrait se tenir après les municipales, prévues en mars 2026.

Après cette annonce de renvoi, l'ex-garde des Sceaux avait vilipendé les magistrats, ce qui lui avait valu un autre signalement de M. Avrillier, pour outrage à magistrat.

Mme Dati était enfin visée par un troisième sujet de signalement, après des publications de L'Obs et de Complément d'enquête (France 2) d'après lesquelles elle aurait perçu 299.000 euros d'"honoraires" non déclarés de GDF Suez en 2010-2011 quand elle était eurodéputée et avocate.

Une source judiciaire a indiqué fin août à l'AFP que ce signalement de M. Féraud concernant GDF Suez était "en cours d'analyse" au Parquet national financier.

Interrogés début juin à ce sujet par l'AFP, ses avocats, Mes Baratelli et Pardo, avaient indiqué que "Mme Dati a donné toutes ses explications et n'a jamais été l'avocate de GDF Suez".