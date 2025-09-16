 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté

Ligue des champions: Mbappé et le Real font craquer l'OM, match fou entre la Juve et Dortmund
information fournie par AFP 16/09/2025 à 23:36

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé après son deuxième but contre l'OM en Ligue des champions, le 15 septembre 2025 au stade Bernabeu ( AFP / Thomas COEX )

Mené 1-0 par Marseille dans son antre du Santiago Bernabeu, le Real Madrid a renversé la rencontre avec un doublé de Mbappé pour s'imposer 2-1 mardi pour son entrée en lice en phase de ligue de la Ligue des champions où la Juve et Dortmund ont offert un spectacle sensationnel (4-4).

Surpris par les Marseillais qui ont ouvert le score contre le cours du jeu, avec un but de Timothy Weah (22e), les Madrilènes ont égalisé sur un penalty de Kylian Mbappé (29e).

Le capitaine de l'équipe de France a doublé la mise, à nouveau sur penalty (81e), alors que ses coéquipiers étaient réduits à 10 après l'expulsion de Dani Carvajal pour un coup de tête.

Très largement dominé lors des 20 premières minutes de la rencontre, l'OM, qui retrouvait la Ligue des champions trois ans après sa dernière participation, n'est pas passé loin d'un exploit retentissant à Madrid.

Mais le chef d’œuvre de la soirée s'est déroulé à Turin. Dans un match totalement fou, menée 4 à 2 dans le temps additionnel, la Juventus a arraché un improbable nul (4-4) devant son public face au Borussia Dortmund.

-chassé-croisé haletant-

Après une première période terne et décevante, la Juve et le Borussia ont emballé le match peu avant l'heure de jeu avec huit buts et un scénario incroyable.

Karim Adeyemi a ouvert le score pour Dortmund avant que le prodige turc Kenan Yildiz n'égalise d'une superbe frappe enroulée.

L'attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic (au centre) lors du match nul contre Dortmund, à Turin le 15 septembre 2025 en Ligue des champions ( AFP / Marco BERTORELLO )

Dans un chassé-croisé haletant, Lukas Nmecha a redonné l'avantage à Dortmund d'une frappe instantanée à l'entrée de la surface, puis Dusan Vlahovic, relégué sur le banc des remplaçants et à peine entré en jeu, a ramené les deux équipes à égalité (2-2).

Dortmund pensait avoir pris le dessus grâce à Yan Couto (74e) et un penalty transformé par Ramy Bensebaïni (86e) pour mener 4 à 2, quand dans le temps additionnel (90e+4), Vlahovic a profité d'un relâchement de la défense allemande pour réduire l'écart, puis a centré pour Lloyd Kelly (90e+6) pour faire exploser l'Allianz Stadium.

-Angleterre 2 - Espagne 0-

En ouverture de la phase de ligue de la C1, les Anglais d'Arsenal, demi-finalistes sortants, ont battu l'Athletic Bilbao (1-0), futur adversaire du PSG, grâce au coaching gagnant de leur entraîneur basque, Mikel Arteta.

L'attaquant brésilien d'Arsenal Gabriel Martinelli (à droite) lors du match de Ligue des champions contre Bilbao, le 15 septembre 2025 ( AFP / Cesar MANSO )

L'attaquant brésilien Gabriel Martinelli a débloqué la partie trente-six secondes après avoir foulé la pelouse de San Mames (72e, 1-0) en exploitant une passe de Leandro Trossard, un autre entrant.

L'ailier belge a lui-même doublé la mise (87e, 2-0) sur un service en retrait de Martinelli, sous les protestations des joueurs de Bilbao qui ont réclamé une faute préalable, en vain.

Un autre club anglais, Tottenham, est venu à bout d'un autre club espagnol, Villareal, 1-0 à Londres grâce à un but gag et une énorme boulette du gardien Luiz Junior, qui a raté sa prise de balle sous la menace de Richarlison sur un centre anodin de Lucas Bergvall.

Dans les autres rencontres, novices dans la compétition, les Belges de l'Union Saint-Gilloise ont remporté avec brio leur premier match de Ligue des champions à Eindhoven face au PSV (3-1) - prenant au passage provisoirement la tête du classement - tandis que les Azerbaïdjanais de Qarabag ont créé la surprise en s'imposant 3-2 au Benfica Lisbonne.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

L'offre BoursoBank