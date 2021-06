Bigben:"Un niveau de valorisation toujours intéressant"

Publication des résultats 2020/21



Bigben fait suite à la publication de son chiffre d'affaires 2020/21 à 292,8 M€ (+11,1%) et communique des résultats en ligne avec nos attentes et la guidance du management de MOC supérieure à 12%. Le ROC ressort ainsi à 36,2 M€ (vs 35,8 M€e (estimé) et 23,7 M€ en 19/20) avec une MOC de 12,4%.

Le management a revu, comme annoncé, sa guidance à horizon 2023 avec un CA désormais attendu entre 360 M€ et 390 M€ (vs 350 M€) et une MOC supérieure à 14% (vs 13%). Pour l'exercice en cours, 2021/22, Bigben attend un CA compris en 300 et 320 M€ et une MOC de 13%. Bigben entend proposer un dividende de 0,30 € par action lors de son AG du 30//07/2021.



Recommandation



Notre objectif de cours ressort inchangé à 27,80 € et notre recommandation à l'Achat.