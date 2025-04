Bigben: léger repli du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - Le groupe de jeux vidéo, d'accessoires mobiles et gaming et de produits audiovidéo Bigben Interactive affiche un chiffre d'affaires en léger repli de 1,4% à 288 millions d'euros au titre de son exercice 2024-25.



Il explique cette baisse compte tenu du report sur l'exercice 2025-26 de la sortie de plusieurs jeux et accessoires chez sa filiale Nacon et de la faiblesse du marché accessoires mobiles sur le dernier trimestre.



Le groupe prévient que son résultat opérationnel de l'exercice 2024-25 'sera en baisse, mais devrait rester légèrement positif', et pense qu'il devrait enregistrer de bonnes performances en 2025-26, avec un premier semestre attendu en forte progression.





Valeurs associées BIGBEN INTERACTIVE 0,8920 EUR Euronext Paris -0,67%