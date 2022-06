Bigben Interactive : Une baisse transitoire de la rentabilité

Au titre de ses résultats 2021/22, Bigben Interactive affiche un ROC de 21,0 M€, conforme à sa dernière guidance et supérieure à nos attentes (19,5 M€ est.). Sur l'exercice écoulé, le pôle Nacon – Gaming concentre 90,5 % du ROC du groupe et 88,7 % de l'EBITDA (50,3 M€ vs. 51,1 M€ est.). La marge opérationnelle courante des deux pôles s'est vue diminuée, du fait pour Nacon – Gaming d'une part plus importante de l'activité Accessoires dans le CA et pour l'activité Audio Vidéo / Telco de l'entrée de Metronic dans le périmètre. Le management réitère ses ambitions d'une forte croissance pour le prochain exercice, en lien avec le décalage de plusieurs jeux qui déplace un important volume d'affaires sur le prochain exercice. Le groupe communique ainsi un objectif de 400 M€ de CA et d'un ROC supérieur à 55 M€ (vs > 50 M€ préc.).

TP ajusté à 19,05 € (vs. 17,65 € préc.), opinion Achat réitérée.