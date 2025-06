BigBen Interactive : Résultats dégradés dans un environnement difficile

Publication des résultats annuels 2024/25

Ce mardi, Bigben a publié ses résultats annuels au terme de son exercice 2024/25. Pour rappel, le CA annuel déjà divulgué, s’est établi à 288,0 M€, en retrait de -1,4% y/y. La rentabilité du groupe ressort en retrait mais au-dessus de nos attentes. Le ROC s’établit à -2,0 M€ (vs 23,8 M€ l’année précédente) et le RN à -0,3 M€ (contre 21,0 M€ en 2023/24). Nous attendions respectivement -3,7 M€ sur le ROC et -5,5 M€ sur le RN.

Pour rappel, les précédentes anticipations du groupe étaient 1/un chiffre d’affaires en légère progression ainsi 2/qu’un résultat opérationnel potentiellement en retrait par rapport à 2023/24.

Suite au report de plusieurs lancements, le groupe anticipe un rebond de l’activité dès le S1 2025/26.

Une rentabilité dégradée côté Nacon

Comme évoqué dans notre flash dédié, Nacon a enregistré une rentabilité en retrait sur l’année.

Si la marge brute progresse de +230 bps à 64,4% (vs 62,1% en 2023/24), reflétant une meilleure maîtrise des coûts directs, cette évolution n’a pas suffi à compenser la hausse des charges opérationnelles. Les amortissements demeurent élevés, en raison de la sortie sur l’exercice précédent du jeu Test Drive Unlimited Solar Crown. Par ailleurs, la société a enregistré une reprise de clause d’earn-out limitée à 3,7 M€, alors qu’elle attendait initialement près de 8 M€. Le résultat financier, pénalisé par la hausse des taux, se dégrade à -5,8 M€ (vs -4,8 M€ un an plus tôt). Le crédit d’impôt jeux vidéo (CIJV), d’un montant de 3,3 M€, a permis de limiter la perte nette à -1,3 M€ (contre 17,5 M€ en 2023/24).

Au niveau groupe, la tendance reste similaire. Le ROP s’établit en forte baisse à -2,0 M€ (vs 23,8 M€). Le RN termine à -0,3 M€ (vs 21,0 M€ en 2023/24. Cependant, le groupe affiche un résultat net consolidé positif de 1,0 M€, soutenu par un résultat financier de 4,5 M€, incluant une plus-value IFRS de 8,3 M€ liée à l’annulation d’obligations échangeables rachetées en cours d’exercice.

Perspectives et estimations

La direction de Nacon se montre résolument optimiste pour 2025/26. Le rebond attendu dès le S1 repose sur un line-up éditorial riche (avec notamment Hell is Us, Dragonkin, Edge of Memories ou encore Rennsport) et une bonne dynamique sur le segment des Accessoires. Le back catalogue devrait atteindre un niveau similaire à celui enregistré cette année.Côté Bigben, dans un marché toujours complexe, le groupe continuera sa stratégie de diversification produit et de distribution étendue.

Le groupe pourra également compter sur l’activité Audio-Video/Telco de BigBen qui devrait être meilleure sur les prochains exercices. Bigben continue sur l’évolution de sa stratégie de diversification dans ce marché difficile.

Suite à cette publication, nous avons revu nos prévisions pour l’exercice 2025/26. Nous anticipons désormais un chiffre d’affaires consolidé de 310,0 M€, en progression de +7,6% y/y. Cette croissance devrait être principalement portée par la performance de Nacon, dont les revenus sont attendus à 188,8 M€, soit une hausse de +12,5%, soutenue par les lancements de nouveaux jeux et la montée en puissance des accessoires. L’activité Audio-Vidéo/Telco de Bigben devrait également contribuer à la progression du chiffre d’affaires, avec un retour à une légère croissance de +1,0% attendue, soit 121,2 M€ sur l’exercice.

Sur le plan de la rentabilité, nous tablons sur un redressement du ROP à 12,2 M€e, porté par l’effet volume, une meilleure absorption des charges fixes. Le RNpg est attendu à 6,5 M€e, traduisant un retour à une profitabilité positive sur l’ensemble du périmètre.

Recommandation

Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 2,9€.