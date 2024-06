BigBen Interactive : Rentabilité de Nacon meilleure qu'attendue

Publication des résultats annuels 2023-24

Après avoir publié un CA en progression de +3,0% y/y à 292 M€ en normes IFRS, BigBen a publié des résultats annuels marqués par une forte amélioration de la rentabilité du groupe. Tirée par la bonne performance de Nacon , la société fait état d’un ROC en progression de +20, 8 % à 23, 9 M€ ainsi que d’un RN en croissance de +61,1% à 21M€, soit 7,2% de marge (nous attendions 9,2M€ et 3,1% en marge).

Perspectives du groupe

Concernant Nacon , l’exercice 2024-25 devrait être dans la même tendance observée au S2 de l’année précédente. L’activité sera alimentée par 1/ un line-up important d’une quinzaine de jeux (dont Ravenswatch qui a déjà vendu plus de 500 000 exemplaires en early access , Test Drive : Unlimited Solar Crown dont le niveau de précommande est similaire à Robocop à j-95 de la sortie, Crown Wars: The Black Prince, etc.), 2/ un Back Catalogue solide, tiré par la performance des sorties de 2023-24 (Robocop continue d’engendrer un bon niveau de ventes sur 2024 selon le management) et 3/ un segment Accessoires dont la dynamique est désormais meilleure.

Le groupe pourra également compter sur l’activité Audio-Video / Telco de BigBen qui devrait être meilleure sur les prochains exercices. BigBen est entrain de faire évoluer sa stratégie et se développe par exemple sur de nouveaux canaux de distriubtion , avec des acteurs comme Bricorama.

Nous avons revu nos perspectives et attendons désormais sur l’exercice 2024-25 un CA en hausse de +16,3%e à 339,5 M€e (vs 341,1 M€e précédemment), un ROC de de 35,4 M€e soit une marge de 10,4%e (vs 25,2 M€e précédemment).

Recommandation

Dans l’attente de la publication des comptes consolidés, nous maintenons notre objectif de cours à 4,50 € et réitérons notre recommandation à Achat.