Bigben Interactive La stratégie Gaming plus que jamais à l’offensive !

Bigben Interactive a annoncé le 16 février la plus grande opération de croissance externe de l'histoire de sa filiale Nacon via l'acquisition à 100% du studio de développement Daedalic Entertainment pour un montant maximal de 53 M€. Déjà partenaires sur le développement de The Lord of Rings™ : Gollum™, cette opération permettra à Nacon de capitaliser sur l'expertise du studio et de ses 87 collaborateurs. Cette nouvelle acquisition fait suite à celle de Midgar Studio le 7 février, et conforte ainsi Bigben Interactive dans la stratégie offensive de build-up menée par sa filiale Nacon, avec l'ambition à terme de se positionner en tant que référent du segment AA. Après intégration de ces opérations et actualisation de notre modèle notre TP ressort à 20,40 € (vs. 21,80 €) - opinion Achat.