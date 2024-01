Bigben Interactive et Nacon confirment leurs perspectives

(AOF) - Au troisième trimestre, clos fin décembre, Bigben Interactive a enregistré une progression de 18,3% de ses revenus à 94,1 millions d’euros. Ils ont été soutenus par Nacon Gaming (jeux vidéo et accessoires), dont le chiffre d’affaires a progressé de 43,3% à 59 millions d’euros. L'activité Jeux a généré un chiffre d'affaires en hausse de 74,3% à 33,3 millions d'euros, dont 20,7 millions d'euros (+102,2%) pour les nouveaux jeux. Bigben Audio-Telco a connu un repli de ses ventes de 8,6% à 35,1 millions d’euros.

Compte tenu des tendances attendues sur l'ensemble du second semestre, Bigben Interactive confirmé ses perspectives de croissance forte du résultat opérationnel pour l'exercice 2023-2024.

Nacon Gaming a aussi réaffirmé ses perspectives de croissance forte du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024. Le quatrième trimestre devrait voir la sortie notamment de : Test Drive Unlimited: Solar Crown, Taxi Life, Garden Life, Welcome to Paradize...