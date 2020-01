Bigben Interactive : Déception sur le Mobile, bonne surprise sur l'Audio

Au titre du T32019/20, Bigben Interactive a publié un CA de 85,4 M€ en dessous des attentes (92 M€ anticipés). L'activité reste cependant en hausse de +6,3% yoy. Le groupe a enregistré une forte dynamique de croissance sur ses activités Gaming et Audio avec des progressions respectives de +19,2% et +19,5%. L'activité Mobile est, quant à elle, à la peine et enregistre un recul de -10,8%. La société a tout de même confirmé sa guidance 2019/20 de CA comprise entre 270 et 290 M€, avec un niveau de MOC à 11%. Suite à cette publication, nous revoyons à la baisse notre estimation de CA 2019/20 à 278,1 M€ (vs. 287,3 M€), ainsi que notre MOC à 11,0% (vs. 11,3%). Après mise à jour de notre modèle, notre TP ressort inchangé à 18,80 €, compte tenu de données de marché plus favorables. Opinion Achat Fort maintenue.

Raphaëlle POULAIN

Analyste Financier

rpoulain@genesta-finance.com

01.45.63.68.62