BigBen Interactive : CA stable au S1 grâce à Nacon

Publication du CA T2 2025/26

Bigben Interactive a publié un chiffre d’affaires consolidé en légère progression de +1,3% y/y à 79,0 M€ au titre du T2 2025/26 (contre 78,0 M€ au T2 2024). Sur l’ensemble du premier semestre, le groupe affiche un chiffre d’affaires quasi stable à 135,4 M€ (-0,3% y/y). Cette performance traduit la bonne dynamique de Nacon Gaming, partiellement compensée par le repli du segment Audio/Vidéo – Telco.

Forte accélération du segment Jeux chez Nacon

L’activité Jeux s’inscrit en nette croissance de +31,7% y/y à 36,7 M€, portée par un Catalogue en plein essor (+52,5% y/y à 22,8 M€) et un Back Catalogue en hausse de +7,8% y/y à 14,0 M€.

Cette solide performance repose sur trois succès majeurs à savoir 1/ la sorite de Rugby League 26, lancé le 17 juillet, dont les ventes dépassent les attentes ; 2/ Robocop : Rogue City – Unfinished Business, de retour avec un User Score de 85% ; et enfin 3/ Hell is Us, sorti le 4 septembre, qui figure déjà parmi les plus gros lancements de Nacon avec un User Score de 88% et 1,5 million de wishlists résiduelles.

En revanche, le segment Accessoires Gaming reste en fort repli de -42,7% y/y à 9,0 M€, pénalisé par une chute de -66% des ventes aux États-Unis, conséquence directe de l’augmentation des droits de douane

Segment Audio/Telco : croissance sur les Accessoires mobiles

Le segment Audio/Vidéo – Telco recule légèrement de -3,1% y/y à 32,2 M€ sur le trimestre. Les Accessoires mobiles renouent toutefois avec la croissance, progressant de +2,4% y/y à 26,0 M€, soutenus par le succès continu de la marque Force et des lancements réussis dans les gammes innovantes. En revanche, l’activité Audio/Vidéo affiche un repli à 6,2 M€ (contre 7,8 M€ en 2024), dans un contexte de marché toujours atone et qui devrait perdurer. Sur le S1, le segment ressort à 57,4 M€, soit une baisse de -2,5% y/y.

Perspectives et estimations

Côté Nacon, la fin de l’exercice 2025-26 sera alimenté par 1/ un line-up d’une dizaine de jeux (dont Dragonkin : The Banished, Styx : Blades of Greed, Edge of Memories ou encore GreedFall), 2/ la bonne tenue attendue du Back catalogue et 3/ la reprise de la croissance sur le segment Accessoires, dont l’activité est mieux orientée en Europe.

Côté Bigben, le groupe poursuit sa stratégie de développement pour ses activités Audio/Telco. Cette dernière repose principalement par l’extension des gammes Force, Premiumisation de l’offre Cosy et l’ouverture de nouveaux canaux de distribution.

Recommandation

Suite à cette publication et à la révision de nos estimations, nous réitérons notre recommandation à Achat et abaissons notre objectif de cours à 2,0 € (vs 2,9 € précédemment).