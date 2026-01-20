Bigben Interactive abaisse ses objectifs annuels
Dans le détail, sur la période d'octobre à décembre, Nacon Gaming a vu ses revenus s'affaisser de 12,8%, à 46,1 millions d'euros, la progression soutenue de l'activité " Catalogue " n'a pas suffi à compenser la baisse enregistrée sur le segment " Accessoires " aux Etats-Unis.
Parallèlement, le chiffre d'affaires total de la division " Jeux " a connu une croissance de 1,9%, à 25,9 millions d'euros.
De leur côté, les " Accessoires " ont été pénalisés par un marché américain victime de l'augmentation des droits de douane. Les revenus ont chuté de 29,1% sur le troisième trimestre. Aux Etats-Unis, une amélioration a toutefois été relevée avec un repli de 38%, contre une baisse de 66% au deuxième trimestre.
Enfin, l'activité " Audio-vidéo/Telco " a vu ses revenus croître de 9,9%, à 38,2 millions d'euros.
En dépit de la bonne performance de cette division, le ralentissement du marché des jeux vidéo a conduit Bigben à réviser ses prévisions pour l'exercice en cours. La société anticipe désormais une activité 2025-2026 comparable à celle de l'exercice précédent (des revenus en baisse de 1,37%). Lors de la publication de ses résultats semestriels le 24 novembre dernier, Bigben Interactive avait réaffirmé " sa trajectoire de croissance pour l'année en cours ".
