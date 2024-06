Bigben et Nacon en hausse grâce à leurs bons résultats

(AOF) - Plus forte hausse du SRD, Bigben s'adjuge 5,52% à 3,25 euros au lendemain de la publication de résultats annuels en forte progression. Sa filiale Nacon (jeux vidéo et accessoires) gagne 6,78% à 1,354 euro. Sur l’exercice 2023-2024, clos fin mars, le résultat net a atteint 21 millions d’euros contre 13 millions d’euros sur l’exercice précédent. Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio a vu son Ebitda bondir de 40,8% à 78 millions d’euros, soit 26,7% du chiffre d’affaires contre 19,5% l’exercice dernier.

Le chiffre d'affaires de la période a progressé de 4,1% à 295 millions d'euros.

Nacon Gaming s'est distingué en enregistrant un Ebitda de 70,9 millions d'euros en progression de 45%. Il représente 42,3% du chiffre d'affaires versus 31,4% sur l'exercice 2022-2023. Ses revenus ont progressé de 9,4% à 170,7 millions d'euros.

S'agissant de l'exercice 2024-2025, le groupe " est confiant dans sa capacité à poursuivre son développement avec une croissance de son activité et une progression de son résultat opérationnel pour l'ensemble de l'exercice ".

Pour Nacon, le line up 2024-25 comprend une quinzaine de jeux sur l'exercice dont Test Drive Unlimited: Solar Crown prévu pour le 12 septembre, Tour de France 2024, Tiebreak, Ravenswatch...

