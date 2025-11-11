 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 109,02
+0,66%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

BigBear.ai monte en puissance grâce à l'acquisition pour 250 millions de dollars d'une plateforme d'IA générative pour la défense
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société d'intelligence artificielle BigBear.ai BBAI.N en hausse de 18,7 % à 6,78 dollars

** La société signe un accord définitif pour acquérir Ask Sage, une plateforme d'IA générative pour la défense et les secteurs réglementés, dans le cadre d'une transaction de 250 millions de dollars

** La société indique qu'Ask Sage devrait générer un chiffre d'affaires annuel récurrent de 25 millions de dollars (ARR) en 2025, soit environ 6 fois son chiffre d'affaires de 2024 ** La société annonce également un chiffre d'affaires de 33,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, en baisse de 20 % par rapport à l'année précédente, en raison de la diminution des volumes du programme de l'armée

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 devrait se situer entre 125 et 140 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (133,5 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** La société explique ses prévisions à la baisse par le manque de volumes dans les programmes de l'armée et le retard des dépenses gouvernementales

** L'action BBAI a progressé de 28,31% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

BIGBEAR.AI
5,725 USD NYSE +1,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank