BigBear.ai monte en puissance grâce à l'acquisition pour 250 millions de dollars d'une plateforme d'IA générative pour la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de la société d'intelligence artificielle BigBear.ai BBAI.N en hausse de 18,7 % à 6,78 dollars

** La société signe un accord définitif pour acquérir Ask Sage, une plateforme d'IA générative pour la défense et les secteurs réglementés, dans le cadre d'une transaction de 250 millions de dollars

** La société indique qu'Ask Sage devrait générer un chiffre d'affaires annuel récurrent de 25 millions de dollars (ARR) en 2025, soit environ 6 fois son chiffre d'affaires de 2024 ** La société annonce également un chiffre d'affaires de 33,1 millions de dollars pour le troisième trimestre, en baisse de 20 % par rapport à l'année précédente, en raison de la diminution des volumes du programme de l'armée

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 devrait se situer entre 125 et 140 millions de dollars, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (133,5 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** La société explique ses prévisions à la baisse par le manque de volumes dans les programmes de l'armée et le retard des dépenses gouvernementales

** L'action BBAI a progressé de 28,31% depuis le début de l'année, à la dernière clôture