Biélorussie-Tsikhanouskaïa va s'exprimer devant le Conseil de sécurité de l'Onu

VILNIUS, 31 août (Reuters) - Svetlana Tsikhanouskaïa, chef de file de l'opposition au président Alexandre Loukachenko en Biélorussie, s'exprimera vendredi par visioconférence devant le Conseil de sécurité des Nations unies, a annoncé lundi son porte-parole dans un communiqué. Cette intervention se déroulera à l'invitation de l'Estonie, qui siège actuellement dans cette instance en tant que membre non-permanent, a précisé à Reuters un membre de son équipe. Candidate de l'opposition lors de l'élection présidentielle du 9 août en Biélorussie, Svetlana Tsikhanouskaïa s'est réfugiée en Lituanie après ce scrutin qu'elle estime entaché de fraudes et qui a reconduit Alexandre Loukachenko, suscitant un vaste mouvement de contestation populaire. (Andrius Sytas, version française Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

