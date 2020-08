Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie- Loukachenko décerne des médailles aux forces de l'ordre "pour service impeccable" Reuters • 18/08/2020 à 15:01









* Dixième journée de contestation * Merkel appelle au dialogue avec l'opposition * Poutine dit qu'une intervention extérieure serait inacceptable par Andrei Makhovsky BERLIN, 18 août (Reuters) - Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a remis mardi des médailles "pour service irréprochable" aux responsables des forces de l'ordre qui ont réprimé les manifestations organisées depuis dix jours dans les rues de Minsk pour demander sa démission. Soucieux de mettre fin aux grèves dans certaines usines emblématiques, le chef de l'Etat a également adressé une lettre aux directeurs des entreprises publiques pour les appeler à sanctionner les salariés qui n'accompliraient pas leur tâche. La contestation entre mardi dans sa dixième journée. Des centaines de manifestants scandant "Honte !" se sont rassemblés dans un théâtre de Minsk en signe de solidarité avec son directeur, licencié pour avoir pris le parti de l'opposition. Du côté de l'Union européenne, qui s'est engagée sur la voie de nouvelles sanctions contre Minsk, une réunion des Vingt-Sept est prévue mercredi pour évoquer la situation. Angela Merkel a déclaré mardi au cours d'un entretien téléphonique avec le président russe, Vladimir Poutine, que le gouvernement biélorusse devait éviter tout recours à la force contre les manifestants pacifiques, libérer les prisonniers politiques et entamer un dialogue avec l'opposition. Vladimir Poutine a répliqué de son côté que toute tentative extérieure d'intervention dans les affaires internes de la Biélorussie serait inacceptable. (Andrei Makhovsky, Natalia Zinets et Michelle Martin, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

