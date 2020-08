Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biélorussie-Le groupe de Visegrad appelle à une nouvelle élection Reuters • 19/08/2020 à 11:57









PRAGUE, 19 août (Reuters) - Les présidents du groupe de Visegrad - Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie - ont appelé mercredi dans un communiqué commun à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle en Biélorussie. Ils ont également appelé à un retour au calme et à éviter la violence dans le pays. L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanoskaïa, qui s'est réfugiée en Lituanie, a appelé mercredi les dirigeants de l'Union européenne à respecter le choix du peuple biélorusse et à ne pas reconnaître les résultats de l'élection présidentielle du 9 août dernier. (Jan Lopatka, version française Jean-Michel Bélot)

