Biélorussie-La Russie crée une force de réserve prête à aider Loukachenko

(Actualisé tout du long) MOSCOU/MINSK, 27 août (Reuters) - La Russie a mis sur pied une "force de police de réserve" susceptible de venir en aide au président Alexandre Loukachenko en Biélorussie mais elle n'y sera déployée qu'en cas de nécessité, a déclaré jeudi le président russe, Vladimir Poutine. Il s'agit du signal le plus clair donné jusqu'à présent par le Kremlin sur le fait qu'il est prêt à intervenir par la force en Biélorussie, son plus proche allié parmi les pays de l'ex-URSS, où la réélection d'Alexandre Loukachenko le 9 août est contestée dans la rue. Cette annonce a suscité une vive réaction de la Pologne, membre de l'Otan et elle aussi voisine de la Biélorussie, qui a exigé que Moscou renonce à tout projet d'intervention. "Nous avons bien sûr certaines obligations à l'égard de la Biélorussie et la question que Loukachenko a soulevée était de savoir si nous apporterions l'aide nécessaire", a dit Vladimir Poutine, cité par l'agence Interfax. "Je lui ai dit que la Russie honorerait toutes ses obligations. Alexandre Grigorivitch (Loukachenko) m'a demandé de créer une force de police de réserve et je l'ai fait. Mais nous sommes convenus qu'elle ne serait pas utilisée à moins que la situation échappe à tout contrôle", a-t-il ajouté. Le Conseil de coordination de l'opposition en Biélorussie a dénoncé une initiative inacceptable et contraire au droit international. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a exigé que la Russie "retire immédiatement ses projets d'intervention militaire en Biélorussie, sous le faux prétexte de 'restaurer le contrôle'", a-t-il écrit en anglais sur Twitter, ajoutant qu'une telle intervention serait un acte hostile, en violation du droit international et des droits de l'Homme. Au pouvoir depuis 26 ans, Alexandre Loukachenko est confronté à des manifestations et à des grèves depuis l'annonce de sa réélection. Il dément toute fraude électorale et il a entrepris d'éteindre cette contestation. Les forces de sécurité biélorusses ont ainsi régulièrement battu des manifestants et arrêté des milliers de personnes depuis le début de la protestation. La Russie et la Biélorussie ont des liens politiques, économiques et culturels très étroits mais les relations personnelles entre leurs deux présidents ont parfois été difficiles, le Kremlin voyant en Alexandre Loukachenko un allié parfois instable et peu fiable. (Angus MacSwan et Peter Graff, avec Polina Ivanova version française Jean-Philippe Lefief, Claude Chendjou et Bertrand Boucey)

