Bicara Therapeutics progresse après une levée de fonds de 150 millions de dollars

25 février -

** Les actions de Bicara Therapeutics BCAX.O sont en hausse de 4,2 % en pré-marché à 16,93 $ après la fixation du prix d'une offre secondaire de 150 millions de dollars au cours de la nuit

** La société biopharmaceutique basée à Boston, Massachusetts, a annoncé mardi en fin de journée () environ 9,4 millions d'actions, y compris des bons de souscription préfinancés pour acheter 2,2 millions d'actions, à 16 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 1,5 % par rapport à la dernière vente d'actions mardi

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour soutenir le dépôt réglementaire prévu et le lancement commercial de ficerafusp alfa, son traitement pour les tumeurs solides, s'il est approuvé, aux États-Unis, entre autres objectifs

** Morgan Stanley, TD Cowen, BofA, Cantor et Stifel sont les teneurs de livre conjoints

** La société a environ 54,8 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à la clôture de mardi, l'action a augmenté d'environ 15% au cours de la semaine dernière, ce qui l'a fait baisser de 3,5% depuis le début de l'année

** 10 des 13 analystes considèrent l'action comme "fortement recommandée à l'achat" ou "à l'achat", 3 comme "à conserver"; l'objectif de cours médian est de 30 $, selon les données LSEG. ** BCAX a été introduite en bourse en septembre 2024 au prix de 18 $