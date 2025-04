Bic voit rouge après ses perspectives de croissance revues à la baisse

(AOF) - Bic (-8,42% à 52,20 euros) accuse le plus fort repli de l'indice SBF 120 après avoir dévoilé hier soir un repli de 8,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 478,4 millions d'euros. Le fabricant de stylos, rasoirs et autres articles promotionnels a revu nettement à la baisse ses perspectives 2025, compte tenu de la détérioration de l'environnement macroéconomique. Le groupe ne table plus que sur une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants comprise entre 0% et 3% en 2025 (contre une croissance initialement comprise entre 4% et 6%).

La marge d'exploitation ajustée devrait désormais être d'environ 15%, contre attendue initialement à 15,6%.

La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait toujours être supérieure à 240 millions d'euros.

Ces perspectives, précise l'entreprise, " ne tiennent pas compte des effets possibles de l'environnement commercial fluctuant, en particulier des modifications des droits de douane américains ".

