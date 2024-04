Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bic: vise une hausse du CA en 2024 comprise entre +5% et +7% information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a été stable à taux de change constants hors Argentine au 1er trimestre 2024. Il a progressé de 5,9 % à 521,7 ME à taux de change constants, impacté par la performance négative de la division Flame for Life liée à des importations concurrentielles d'Asie sur le marché américain.



La marge brute s'est établie à 49,3 %, soit une baisse de 0,5 point. Le résultat d'exploitation ajusté s'inscrit à 63 millions d'euros et la marge d'exploitation ajustée à 12,0 % (-100 points de base par rapport au 1er trimestre 2023). Le résultat net part du groupe ajusté s'inscrit à 43,3 ME. Le BPA Part du Groupe (en euros) ressort à 0,82 E (contre 1,17 E).



La croissance du chiffre d'affaires en 2024 devrait être comprise entre +5 % et +7 % à taux de change constants, grâce à l'effet des volumes, du prix et du mix. En 2024, nous attendons une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée, grâce à un effet de levier positif sur les coûts d'exploitation. La génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d'euros en 2024.





