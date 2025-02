Bic: vise une croissance du CA comprise entre +4 % et +6 % information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 18:10









(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre une hausse de 4,4% du chiffre d'affaires sur le 4ème trimestre. Le chiffre d'affaires s'inscrit à 2 197 ME sur l'année, en hausse de +0,8 %, avec de bonnes performances en Europe, en Amérique latine, au Moyen‑Orient et en Afrique.



Le résultat d'exploitation ajusté ressort à 343 ME, en hausse de 3 % sur l'année et la marge d'exploitation ajustée est de 15,6 %, en hausse de 90 points de base.



BPA ajusté s'inscrit en hausse en 2024, pour la 5e année consécutive, à 6,15 euros (+8 % sur l'année).



Pour 2025, le groupe attend une croissance du chiffre d'affaires comprise entre +4 % et +6 % à taux de change constants, une marge d'exploitation ajustée au même niveau qu'en 2024 à 15,6 %, supérieur à l'objectif du plan Horizon, et des flux nets de trésorerie disponible supérieur à 240 ME.





