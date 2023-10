Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: vise une croissance du CA 2023 comprise entre 5% et 7% information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:34









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a progressé de 7,2 % à 560,3ME à taux de change constants et de 3,2 % à base comparable au 3ème trimestre, tirée par une performance solide en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et au Brésil.



Le chiffre d'affaires des 9 mois 2023 a augmenté de 7,1 % à 1 737,3 ME à taux de change constants (3,8 % à base comparable et de 9,8 % sur 12 mois glissants).



La marge d'exploitation ajustée au 3ème trimestre 2023 s'est établie à 15,2 %, soit une hausse de 3,9 points. Sur 9 mois, elle s'est établie à 15,0 %, à comparer à 15,7 % pour les 9 mois 2022.



Le résultat net Part du Groupe par action est de 1,39 E au 3ème trimestre et de 4,22 E sur 9 mois/



' La croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait être comprise entre 5 % et 7 % à taux de change constants grâce à l'effet combiné de hausses de prix et d'amélioration du mix. Nous prévoyons d'améliorer le résultat d'exploitation ajusté et la marge d'exploitation ajustée de l'exercice 2023, ainsi que la marge brute ' indique le groupe.





Valeurs associées BIC Euronext Paris +0.69%