Bic: UBS s'attend à une marge supérieure au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 12:53









(CercleFinance.com) - UBS s'attend à une marge supérieure au consensus au 4e trimestre 2024. L'analyste réitère son conseil à Neutre sur la valeur et son objectif de cours à 67 E.



' Bic va annoncer ses résultats le 18 février. Nous voyons un potentiel de hausse de la marge opérationnelle du quatrième trimestre compte tenu des avantages liés aux économies de coûts' indique UBS.



Le groupe Bic avait indiqué attendre désormais une rentabilité supérieure en 2024, avec une marge d'exploitation ajustée se rapprochant de 15,5%, contre une légère amélioration par rapport à 2023.



Le fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables attend une croissance 'basse à un chiffre' de son chiffre d'affaires annuel, à taux de change constants, et a estimé que sa génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d'euros en 2024.





Valeurs associées BIC 63,80 EUR Euronext Paris -0,78%