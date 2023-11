Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bic: titre en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 16:47









(CercleFinance.com) - Bic progresse de près de 1% à Paris alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 73 à 79 euros.



L'analyste indique qu'avec le plan stratégique ' Horizon ', 'la croissance s'est nettement redressée et que le management a même réhaussé en septembre ses attentes (+5/7% à cc vs ~5% initialement)'.



Oddo BHF estime que la prochaine étape sera maintenant l'amélioration de la MOP (+150 pb d'ici 2025) et du FCF (> 220 ME à partir de 2024 vs > 200 MEe précédemment).



'Ces performances devraient participer à réduire une décote de valorisation particulièrement élevée', conclut le broker.





