Bic: Rob Versloot nommé au poste de Directeur Général information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 18:00









(CercleFinance.com) - Bic annonce que son Conseil d'Administration a nommé Rob Versloot en tant que Directeur Général à compter du 15 septembre 2025.



Cette décision fait suite à un processus de sélection rigoureux mené par le Comité de Succession.



Rob Versloot, qui bénéficie de plus de 30 ans d'expérience internationale dans le secteur des biens de consommation courante, succédera à Gonzalve Bich.



Ce dernier accompagnera la phase de transition en étroite collaboration avec son successeur jusqu'à la prise de poste officielle.



Le Président du Conseil d'Administration, Edouard Bich, a salué l'arrivée de Rob Versloot, soulignant son leadership éprouvé et sa capacité à porter la stratégie de croissance durable de Bic.





