Bic prudent pour 2026 après une année 2025 difficile
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 18:12
Sur l'ensemble de l'année, les revenus du groupe ont diminué de 0,9%, à taux de change constants, pour atteindre 2,090 milliards d'euros. Le taux de marge brute est quant à lui passé de 50,2 à 48,8%, en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et de l'électricité, ainsi que l'impact négatif des droits de douane et de la fluctuation des devises.
De son côté, le résultat d'exploitation a fléchi de 46,21%, à 156 millions d'euros. Enfin, le résultat financier est à -17 millions d'euros, principalement avec l'impact défavorable de la juste valeur des actifs financiers libellés en dollar américain au Brésil et au Mexique, ainsi que des charges d'intérêts liées à la dette d'acquisition de Tangle Teezer. Le bénéfice net part du groupe ajusté est quant à lui passé de 256 à 195 millions d'euros.
Le spécialiste des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs compte verser un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'exercice 2025, payable le 3 juin 2026.
En ce qui concerne ses perspectives, le groupe anticipe, en 2026, une amélioration des tendances en chiffre d'affaires organique, une légère progression de la marge d'exploitation ajustée, ainsi qu'une génération de fluxe nets de trésorerie disponible stable.
