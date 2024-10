Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bic: objectif de marge relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 07:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, le groupe Bic indique attendre désormais une rentabilité supérieure en 2024, avec une marge d'exploitation ajustée se rapprochant de 15,5%, contre une légère amélioration par rapport à 2023.



Le fabricant de stylos, rasoirs et briquets jetables attend une croissance 'basse à un chiffre' de son chiffre d'affaires annuel, à taux de change constants, et estime que sa génération de flux nets de trésorerie disponible devrait être supérieure à 220 millions d'euros en 2024.



Pour le troisième trimestre 2024, Bic publie un BPA ajusté en hausse de 19% à 1,77 euro, ainsi qu'un résultat d'exploitation ajusté en croissance de 20% à 102 millions, soit une marge en amélioration de 3,7 points à 18,9%.



Son chiffre d'affaires s'est contracté de 3,7% à 540 millions d'euros en données publiées, mais a augmenté de 2,7% à taux de change constants et est resté stable (+0,2%) à taux de change constants hors Argentine.





Valeurs associées BIC 58,90 EUR Euronext Paris 0,00%