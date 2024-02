Bic, Forvia, Robertet... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bic

Le fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels présentera ses résultats annuels.

Forvia

L'équipementier automobile publiera ses résultats annuels.

Icade

Le groupe immobilier dévoilera ses résultats annuels.

Robertet

Le chiffre d'affaires de l'année 2023 de Robertet a progressé de 2,6% à 721,13 millions d'euros. La croissance organique est ressortie à 4,5%. Elle "est portée par l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Amérique du Sud, tandis qu'elle est restée stable en Europe". La Parfumerie a représenté 37,9 % du chiffre d'affaires et croît de 9,3%, "portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale". Les Arômes représentent 36% des revenus et augmentent de 5,1%, ce qui reflète la bonne santé de la division dans un marché qui s'est contracté en 2023.

Stef

Le conseil d'administration de Stef a décidé l'annulation de 150000 actions auto-détenues, soit 1,15% du capital social. Le groupe spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées précise que ces actions avaient été acquises dans le cadre du programme de rachat d'actions. A la suite de cette annulation, le capital social de Stef passe de 13 millions d'actions, d'une valeur nominale de 1 euro, à 12,85 million d'actions, soit un montant de 12,85 millions d'euros.

TotalEnergies

Conformément à sa politique en faveur de l’actionnariat salarié, TotalEnergies met en œuvre son opération annuelle d’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie. La participation des salariés au capital de la société, s’élevait à 7,4% au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 21 septembre 2023, décidé de procéder, en 2024, à une nouvelle augmentation de capital d'après plusieurs conditions.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé que Skull and Bones est désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X|S, sur PC via Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now et Epic Games Store. Un essai gratuit est également disponible, permettant aux joueurs de profiter du jeu pendant 8 heures sans restriction. Skull and Bones est la nouvelle franchise de l'éditeur de jeux vidéo. "Les joueurs pourront tenter de devenir le plus redoutable des capitaines pirates et pourront construire leur empire de contrebande dans ce monde périlleux", indique Ubisoft à propos de son jeu.