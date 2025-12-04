Bic, Eramet, Pierre et Vacances...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Axa

Axa a annoncé avoir finalisé avec succès son offre d'actionnariat salarié " Shareplan 2025 ", lancée en septembre 2025 et comprenant un abondement exceptionnel pour marquer le 40ème anniversaire de la marque Axa. Près de 42 000 collaborateurs issus de 40 pays, représentant plus de 36 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit au Shareplan 2025. La souscription totale au Shareplan 2025 s'élève à environ 435 millions d'euros, correspondant à l'émission de près de 13 millions d'actions nouvelles, soit 0,60 % du capital de l'assureur.

Bic

Suite à une revue approfondie de Rocketbook et des activités tatouages regroupées sous Skin Creative, BIC annonce mettre un terme à celles-ci. "Les performances de ces activités n'étant pas alignées avec les ambitions du groupe, Bic a décidé de cesser les activités opérationnelles de Rocketbook, Inkbox et Tattly d'ici le premier trimestre 2026", précise la société. Cette décision ne remet pas en cause ses prévisions financières annuelles, et aura "un impact minimal sur le chiffre d'affaires et la marge d'exploitation ajustée du groupe en 2025".

BioMérieux

bioMérieux a annoncé la commercialisation de deux tests d'immuno-essais dédiés aux équidés. Ces derniers sont réalisables directement sur le lieu de soins et offrent aux vétérinaires des résultats comparables à ceux d'un laboratoire en 20 à 45 minutes. Ils permettent de mieux détecter et prendre en charge les principales affections chroniques endocriniennes équines. Le spécialiste mondial du diagnostic in vitro détaille que ces deux tests seront d'abord commercialiser sur les marchés français et britannique, avant un déploiement international dans les prochains mois.

Derichebourg

Le spécialiste du recyclage des métaux signalera ses résultats annuels.

Eramet

Eramet, qui tient sa journée investisseurs ce jeudi, annonce le lancement d'un programme d'amélioration de sa performance opérationnelle, intitulé "ReSolution". Concrètement, le groupe minier entend renforcer l'excellence opérationnelle et commerciale grâce à des initiatives ciblées. Il mise sur un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130-170 millions d'euros d'ici deux ans. Les coûts de mise en œuvre seront principalement engagés en 2026.

Exosens

Exosens (société mondiale des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie) et Theon International (spécialiste dans le développement et la fabrication de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique personnalisables pour les applications de défense et de sécurité) ont prolongé leur accord commercial de long terme portant sur l'approvisionnement de tubes intensificateurs de lumière. Cet accord, qui devait initialement prendre fin en 2027, a désormais été prolongé de trois années supplémentaires, couvrant les livraisons jusqu'à la fin de l'année 2030.

Mercialys

Mercialys va inaugurer ce jour un hypermarché Leclerc au Shop Park du Phare de l'Europe à Brest. Cette ouverture permet de consolider la puissance du site déjà dominant sur cette métropole régionale. Au second semestre 2026, un magasin Grand Frais viendra également renforcer l'offre sur l'agglomération. La foncière estime que ces évolutions sont très positives et la confortent dans sa volonté de poursuivre ses opérations d'acquisitions ciblées pour alimenter sa croissance

Spie

Spie annonce la nomination de Lukasz Nowiński au poste de directeur général de Spie en Europe centrale. Il succède à Pawel Skowroński, à compter du 1er janvier 2026. PDG d'Assa Abloy pendant 5 ans, Lukasz Nowiński a rejoint Spie en 2017 après l'acquisition d'Agis Group, dont il était le PDG depuis 2012. Il a ensuite dirigé l'équipe Acquisition de Spie en Europe centrale et réussi la réalisation de 5 acquisitions, avant de devenir le directeur général de Spie en Pologne en 2024.

Oeneo

Le spécialiste en tonnellerie et bouchage du vin précisera ses résultats du premier semestre.

OKwind

Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation, engage un plan de transformation. Celui-ci vise à consolider ses fondamentaux et renforcer sa compétitivité dans un environnement conjoncturel exigeant pour la filière solaire (nouvelles contraintes, contexte politique incertain, tarif de l'électricité au plus bas).

OPmobility

OPmobility a nommé Abdul Khaliq au poste de vice-président exécutif Innovation & Software. Il deviendra également membre du comité de direction du groupe. Citoyen allemand doté d'une grande expérience internationale, il accompagne depuis 20 ans les entreprises automobiles et technologiques dans leur adaptation aux nouveaux enjeux des mobilités.

Pierre et Vacances

Pierre et Vacances a dévoilé ses résultats de l'exercice 2024-2025 d'où ressort un résultat net de 40,6 millions d'euros, contre 28,7 millions un an plus tôt. Le groupe est dans le vert pour le deuxième exercice consécutif. L'Ebitda ajusté est passé de 174,3 millions à 181,1 millions tandis que le chiffre d'affaires s'élève à 1,94 milliard d'euros après 1,91 million lors du précédent exercice. Côté perspectives, le spécialiste des villages de vacances et des résidences de tourisme confirme sa prévision d'Ebitda ajusté à 185 millions d'euros pour l'exercice 2026.

Unibail-Rodamco-Westfield

Unibail-Rodamco-Westfield annonce la nomination de Kathleen Verelst au poste de directrice des investissements (CIO) et membre de son comité de direction, à compter du 1er janvier 2026. Elle possède plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier international, ayant travaillé pour une grande banque d'investissement internationale et des cabinets d'avocats dans divers types d'actifs et sur différents marchés.